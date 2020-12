Michael Wendler: Polizeieinsatz in Florida!

Als Timo das Grundstück betrat, war Michael gerade nach Hause gekommen. "Er fuhr in seine Garage. Als ich ihn begrüßte, sah ich nur die Angst in seinem Gesicht. Dann schloss er schnell das Garagentor vor meinen Augen", berichtet er jetzt der "BILD"-Zeitung. Timo klingelte an der Haustür, doch niemand öffnete. Einige Zeit später soll der Wendler laut dem Blatt seine Tochter Adeline rausgeschickt haben, um zu schauen, ob er weg ist. Wenig später riefen sie sogar die Polizei. "Der Beamte war freundlich, teilte mir mit, dass man nicht mit mir sprechen möchte." Doch Timo gibt nicht auf. Bis zum Wochenende ist er noch in Florida, um sein Geld einzufordern.