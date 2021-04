Michael Wendler: Prozess in Deutschland - Das Versteckspiel hat ein Ende

Von seinem Instagram-Account musste Michael Wendler sich schon vor einigen Wochen verabschieden. Das hält den Sänger aber nicht davon ab, seine rund 160.000 Follower auf seinem "Telegram"-Kanal mit wilden Verschwörungstheorien zu versorgen. Hin und wieder äußert er sich auch zu privaten Angelegenheiten. Jetzt spricht er offen über den Prozess, der ihm in Deutschland bevorsteht. Er will sich nicht länger verstecken und in Schweigen hüllen!