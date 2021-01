Michael Wendler: Rückkehr nach Deutschland? Jetzt spricht er Klartext

Michael will zurück nach Deutschland

In seiner Instagram-Story spricht der 48-Jährige über die Maßnahmen der Regierung. "Und da kommen wir gleich zur Frage, ob ich denn bald wieder in Deutschland bin", fügt er hinzu. "Ich kann euch sagen, ich hatte es vor. Allerdings werde ich natürlich nicht in einen Lockdown fliegen. Solange der aufrechterhalten wird, wird weiterhin natürlich auch keine Veranstaltung möglich sein. Ich hatte für 2020 über 150 Konzerte geplant. Die meisten Veranstalter haben diese auch gar nicht abgesagt, sondern hoffen darauf, dass es bald wieder weitergeht. Ich gehe davon aus, dass für 2021 nichts passiert. (...) Das bedeutet, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir uns wiedersehen und wahrscheinlich hat es auch die Folge, dass das Album verschoben wird."

Offenbar geht der "Sie liebt den DJ"-Interpret weiterhin fest davon aus, dass er irgendwann wieder für seine Fans in Deutschland auf der Bühne stehen kann. Doch das sieht sein damaliger Manager anders! "Michael Wendler wird nie wieder irgendwo auf der Bühne stehen. Er wird nie wieder in einer Fernsehsendung sein und er wird nie wieder Geld verdienen", feuert er im Gespräch mit "Bild".