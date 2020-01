Michael Wendler: Schluss mit den Lügen! Er lässt Claudia Norberg auffliegen

Mit ihren Aussagen im treibt ihren Ex derzeit gehörig auf die Palme. Erst behauptete sie, dass Laura Müller der Trennungsgrund war und nun legt sie wieder nach. Die 49-Jährige erzählt, dass sie keinen Unterhalt von bekommt!

Claudia Norberg & Michael Wendler: Enthüllt! Das ist der wahre Trennungsgrund

Michael Wendler platzt der Kragen

rät ihr direkt dazu, sich einen Anwalt zu nehmen. „Das Haus gehört zur Hälfte dir! Nimm dir einen Anwalt! Alleine gehst du baden! Dass du keinen Anwalt hast, verstehe ich überhaupt nicht“, feuert er. Claudia antwortet nur kleinlaut: „Naja, ich suche ja. Alles gut.“



Das möchte Michael Wendler allerdings nicht auf sich sitzen lassen und erklärt gegenüber BILD, dass seine Noch-Ehefrau es mit der Wahrheit scheinbar nicht so genau nimmt. „Meine Ex lügt schon wieder! Nachdem sie behauptet hat, Laura sei der Trennungsgrund unserer Ehe gewesen – und sie sich nur durch das Einwirken von korrigierte und zugab, dass Laura doch nicht der Trennungsgrund gewesen sei, lügt sie nun schon wieder. Die Behauptung, sie würde keinen Unterhalt bekommen, entspricht nicht der Wahrheit! Seit unserer Trennung 2018 erhält meine Ex wöchentlich mehrere hundert Dollar“, stellt der 47-Jährige klar.

Außerdem habe Claudia sich durchaus Hilfe geholt! So soll sie bereits zwei Anwälte beauftragt haben, um ihr bei der Trennung zu helfen. „Meine Ex bekommt nach der Scheidung so viel Geld, dass sie bis an ihr Lebensende richtig gut davon leben kann“, behauptet er. Autsch!

