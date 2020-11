Michael Wendler: Schock-Enthüllung! Sein Aus war schon vor Jahren geplant!

Wie Manfred erläutert, war er über die Aussagen von Michael bezüglich der Corona-Pandemie nicht sonderlich verwundert. Angeblich hat Michael schon vor Jahren geplant, Deutschland irgendwann den Rücken zu zukehren. "Er hat mir mal gesagt: 'Ich werde zwischen 40 und 50 Jahren aufhören in Deutschland mit meiner Musik.' Das hat er mal gesagt. Ich sage: gut, kann ja sein - wenn er genug hat - 'Wenn ich genug Geld habe, höre ich auf.' Und das war jetzt der Zeitpunkt, wo er sagt: 'Jetzt will ich weg.' und lässt alles stehen und liegen. Keiner weiß was - er ist weg!", erklärt Manfred gegenüber "Prominent". Was an den der Aussage jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab Michael dazu jedenfalls noch kein Statement ab...