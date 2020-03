Reddit this

Michael Wendler: Schock-Enthüllung! Warum tut er ihr das an?

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Der Sänger befindet sich gerade in Deutschland, um Laura Müller bei ihrer „Let’s Dance“-Teilnahme zu unterstützen. Doch auch wenn sie nun aus der Show fliegt, dürfen die beiden nicht zurück nach Amerika reisen!

Laura Müller: Bitterböse Klatsche von "Schatzi" Michael Wendler!

Michael kehrt seiner Tochter den Rücken

In dieser Woche verhängte der US-Präsident ein Einreiseverbot für alle Europäer. Diese dürfen nun mindestens 30 Tage lang nicht in die USA reisen. Zwar hat Michael eine Green Card und gehört somit zu der Gruppe, für die diese Regelung nicht gilt, doch Laura dürfte er nicht mit nach Florida nehmen. „Ohne Laura macht mein Leben natürlich auch keinen Sinn mehr, ich lasse sie hier nicht zurück. Das ist ein No-Go für mich. Wir halten zusammen, auch in schwierigen Zeiten“, erklärt er gegenüber .

Doch während Laura und Michael zusammen in Deutschland sind, befindet sich die Tochter des „Egal“-Interpreten alleine in Florida. „Ich bin voller Sorge. Ich möchte meine Tochter nicht allzu lange in Amerika allein lassen“, gesteht der 47-Jährige. Eine Rückreise ohne Laura sei für ihn dennoch keine Option.

Arme Adeline! Denn genau in dieser Zeit der Corona-Panik hätte sie sicherlich gerne ihren Papa an ihrer Seite…

