Michael Wendler: Schock nach der Hochzeit! Darf Laura nicht mehr Norberg heißen?

Namen sind Schall und Rauch? Von wegen! Nach der Skandal-Hochzeit von Michael Wendler (48) und seiner Laura (19) eskaliert der Zoff! Muss seine blutjunge Neu-Gattin ihren neuen Nachnamen bald schon wieder abgeben?

Die Situation ist aber auch kompliziert! Michael heißt gebürtig Skowronek. Bei der Hochzeit mit seiner Ex Claudia Norberg (49) nahm er 2009 deren Nachnamen an. Nach der Trennung flehte die Dschungelcamperin Michael an, „Norberg“ beim Jawort mit Laura nicht zu verwenden. Dem war das aber egaaal!

Darf Laura nicht mehr Norberg heißen?

Denn der Wendler wollte unbedingt so heißen wie seine Tochter Adeline (18) – und Laura Müller wie ihr Mann. So kam es, dass die Neue nun den Geburtsnamen der Ex trägt! „Es ist meiner gesamten Familie gegenüber so unfair und respektlos“, wettert Claudia. Klar, dass es auch Claudias Mutter Waltraud gehörig gegen den Strich geht. „Also, ich bin hier die Ursprungs-Norberg und ich finde es nicht in Ordnung, dass irgendwelche Kinder meinen Namen tragen, die ich überhaupt nicht kenne“, poltert sie. Mutter und Tochter überlegen sogar, einen Anwalt einzuschalten! Fortsetzung im Familien-Zoff folgt also...