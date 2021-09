Michael Wendler: Schuldenfalle - Es geht immer mehr bergab

Erst neulich teilte Laura Müller, die junge Frau von Michael Wendler, via "Instagram" ein Bild mit ihrer Community, welches sie beim Shoppen vor einem Luxusjuwelier zeigte. Schon damals sorgte der Schnappschuss für reichlich Kopfzerbrechen! Schließlich bietet Michael aktuell nicht nur seine Villa zum Verkauf an, auch weitere Aufträge blieben in den letzten Monaten weitestgehend aus. Für Michael scheinbar jedoch kein Grund, um etwas kürzer zu treten! So teilt nun auch seine Tochter Adeline mit ihren Fans ein Präsentpaket, welches sie von Papa Michael erhalten hat. Dabei verwirrt jedoch vor allem der Inhalt! Denn Michael hat seiner Prinzessin eine Vielzahl von "Tiffany"-Päckchen zukommen lassen. Schon ein einzelnes Schmuckstück des Juweliers kann mehrere Tausend Euro kosten. Wie Michael sich das leisten kann? Wir können gespannt sein...