Michael Wendler: Sein Lügengerüst bricht nun endgültig zusammen

Neue Tour, neue CD, die Rückkehr in den Musik-Olymp – es wäre so einfach, hätte der einstige Schlagerstar in den vergangenen drei Jahren nicht alles drangesetzt, seine Karriere mit kriminellen Machenschaften und verschwurbelten Verschwörungstheorien konsequent zu zerstören. Während er mit Ehefrau Laura in Florida weiter seinen Luxus-Lifestyle zelebrierte, schrumpfte sein Vermögen immer weiter. Zuletzt musste Laura mit Nacktfotos auf "Only Fans" die Haushaltskasse aufbessern; eine geplante TV-Reality-Soap begleitend zu Lauras Schwangerschaft kam nach heftigen Protesten nicht zustande. Nun wird das Geld wohl wirklich knapp, denn der Wendler verkauft auch sein Grundstück in Florida, wo eigentlich das neue Familiennest entstehen sollte.

Konzerte könnten das Konto wieder füllen, doch wie will Michael es anstellen, ohne Behörden-Probleme nach Deutschland einzureisen? Wegen 1,2 Mio. Euro Steuerschulden sitzt ihm weiterhin der deutsche Fiskus im Nacken. Bei einer Rückkehr in die Heimat könnte er noch am Flughafen verhaftet werden. Ein großes Risiko, es sei denn, er hätte inzwischen gezahlt. Aber wovon? Dass Laura ihre nackte Haut derart lukrativ zu Markte getragen hat, scheint eher unwahrscheinlich. Manche vermuten daher bereits, dass der Sänger gar kein Comeback plant, sondern einen Versicherungsbetrug: Im Vorverkauf Geld für die Tickets über Scheinfirmen abkassieren, plötzliche Tourabsage, Ausfallzahlung durch die Versicherung. Ein perfider Plan – dem man einem Wendler aber ohne weiteres zutrauen würde …

Auch interessant

Michael Wendler & Laura: Fiese Abzocke - So betrügen sie ihre Fans. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: