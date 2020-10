Michael Wendler: Sein Vater rückt mit der Wahrheit raus!

Große Verwirrung

Vor wenigen Tagen kündigte das Management von Michaels Vater Manfred Weßels an, dass dieser sich am Sonntag mit einem Statement bei den Fans melden werde. Dazu kam es jedoch nicht. Stattdessen wurde verkündet, dass er das Enthüllungsbuch um seinen Sohn um ein weiteres Kapitel erweitern werde, in dem alles erklärt wird.

"Wir haben nur eine kurze knappe Botschaft für euch: Wir haben mit Manfred Weßels gesprochen, er ist emotional sehr berührt und möchte heute keine weiteren Statements abgeben. Geplant war ein anderer Ablauf", erklärt Manfreds Manager. "Deshalb unsere Botschaft an den Sohn, an dich Michael: Melde dich bei uns. Es ist wichtig! Melde dich, wir vermitteln gerne. Denn bedenke, im Leben zählt nur eines am Ende: Frieden!" Mittlerweile wurde dieser Clip allerdings wieder gelöscht. Stattdessen wird nun erklärt, Weßels wolle keinen Kontakt zu seinem Sohn haben.

"Er ist sehr sensibel"

In einem Gespräch mit "Bild" wagt Weßels einen Erklärungsversuch. "Michael steigt seit Jahren alles zu Kopf. Deshalb lässt er sich auch von solchen Leuten wie Attila Hildmann steuern. Er ist sehr sensibel. Das merkt man nicht direkt, aber wenn man ihn lange kennt, merkt man das", verrät er. Dann fügt er hinzu: "Ich habe kein Mitleid mit ihm, glaube aber, dass seine geistige Gesundheit schwer angeschlagen ist. (...) Er braucht dringend Hilfe."

Auch Michaels Manager glaubt, dass der 48-Jährige professionelle Hilfe benötigt. Das scheint der "Sie liebt den DJ"-Interpret allerdings ganz anders zu sehen...

So unterscheiden sich die Coronavirus-Symptome von einer Grippe und Erkältung: