Michael Wendler: So reagiert Laura Müller auf sein Instagram-Video!

Laura versteht die Welt nicht mehr

Im Gespräch mit "Guten Morgen Deutschland" verrät Michaels Manager Markus Krampe, dass Laura ihm eine Nachricht geschickt hat. Sie wollte wissen, warum ihr Kaufland-Clip nirgendwo mehr zu sehen ist. Zur Erinnerung: Michael und seine Liebste haben einen Spot für die Supermarkt-Kette gedreht. Mittlerweile distanziert Kaufland sich aber von den beiden und hat alle Videos gelöscht.

"Dann habe ich gefragt: 'Merkst du nicht, was hier gerade passiert?'", so Krampe. Lauras Antwort: "'Ja, aber ist doch alles nicht so schlimm'." Der Manager ist der Meinung, dass die 19-Jährige die Lage noch nicht begriffen hat. "Laura merkt, glaube ich, noch gar nicht, was da so passiert", erklärt er schockiert.

Auf Instagram hat Laura sich bisher noch nicht zu dem Video ihres Mannes geäußert. Irgendwann wird sie dazu allerdings Stellung beziehen müssen...

