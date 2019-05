Reddit this

Michael Wendler: So will er seine Laura heiraten

Hochzeitsglocken in Las Vegas?

Für viele Fans war es eine echte Überraschung: Vor Kurzem verkündete Michael Wendler, dass mit seiner 18-jährigen Freundin Laura vor den Traualtar treten wolle.

Jetzt gab ein Freund ders Sängers erste EInblicke in die Hochzeitsvorbereitungen des Pärchens und erklärte, welche Pläne der Wendler für das Ja-Wort mit seiner zukünftigen Braut hat.

Michael Wendler: Darauf wartet er vor der Hochzeit mit Laura

Im Gespräch mit der Bild verkündete der Wendler-Vertraute, dass der Musiker seiner Laura erst im Jahre 2021 das Ja-Wort geben wolle - und das aus einem hochprozentigen Grunde:

"Natürlich würde er gern mit Laura mit ganz viel Champagner anstoßen, nur darf sie in den USA vor Vollendung des 21. Lebensjahrs keinen Alkohol konsumieren."

Wie der Freund weiter wissen will, habe sich als Ort für die Eheschließung mit seiner Liebsten für Las Vegas entschieden - ganz zum Missfallen von Freundin Laura!

Statt "Mal eben in Las Vegas zu heiraten", träume die 18-Jährige von einer Hochzeit in Weiß mit allen Freunden und Verwandten in Deutschland.

Es scheint, als gäbe es noch einiges an Klärungsbedarf, bevor bei dem Pärchen dann wirklich die Hochzeitsglocken läuten...