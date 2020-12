Michael Wendler: Song-Klau! Diese Nachricht sorgt für Wirbel!

Wie nun Timo Berger, ein ehemaliger Freund von Michael, via "Instagram" erklärt, hat "Egal" von Michael Wendler verdächtig viel Ähnlichkeit mit Matthias Reims 15 Jahre alten Song "Das machst du nur, um mich zu ärgern". Auch Oliver Pocher äußerte sich zu dem Vergleich und thematisierte die Übereinstimmung. Für Michael Grund genug, um diese Anschuldigungen von sich zu weisen. So wendet er sich via "Instagram" an seine Fans und erklärt: "Es liegt eine Genehmigung für die kurze Übereinstimmung im 'Egal'-Song vor". Ob bei Michael wohl jemals wieder Ruhe einkehrt? Wir können gespannt sein...