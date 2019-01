Michael Wendler: Statement zur Verlobung mit Laura!

Seit einiger Zeit sorgt für Schlagzeilen. Nach der Trennung von seiner Frau Claudia Wendler ist der Musiker nun wieder glücklich.

Mit Laura hat er eine neue Liebe gefunden. Auf mehreren Schnappschüssen zeigen sie sich sehr vertraut und scheinen jede freie Minute zu genießen.

Hat das Paar etwa schon geheiratet?

Es wurde zuletzt sogar darüber spekuliert, ob Michael Wendler und seine Freundin nicht sogar heiraten wollen. Die Gerüchteküche brachte sie selber zum brodeln, nachdem sie einen funkelnden Ring an der Hand hielt.

Der Wendler stellt nun klar: Die beiden haben NICHT geheiratet, stellt der nun im Interview mit klar. Und auch bei Laura klingt es nicht so, als würde sie jetzt sofort heiraten wollen: "Ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Ich will nichts sagen, was für Verwirrung sorgt. Was passiert, was wird, dass weiß keiner. Das steht in den Sternen", erzählte die 18-Jährige.