Michael Wendler: Stinksauer! Er wehrt sich gegen die Nazi-Vorwürfe

Michael ist sauer

Am Donnerstag meldet Michael sich auf Instagram zu Wort. Er sieht sich in der Opferrolle. "Auch ich war wieder Spott und Hohn in den deutschen Medien ausgesetzt. Wenn nichts mehr geht, hilft immer die Nazikeule, um Meinungsfreiheit zu unterdrücken!", feuert der Sänger in seiner Instagram-Story. "Ich bin weder Holocaust-Leugner noch Nazi. Es ist eine Unverschämtheit, was hier passiert!"

Wendlers Ex-Manager sieht für seinen einstigen Freund und Klienten jedoch schwarz. Er ist sich sicher, dass er sich aus dieser Sache nicht mehr herausreden kann. "Michael Wendler wird nie wieder irgendwo auf der Bühne stehen. Er wird nie wieder in einer Fernsehsendung sein und er wird nie wieder Geld verdienen", feuert er im Interview mit "Bild".