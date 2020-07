Michael Wendler: Streit mit Adeline! Laura stellt sich auf IHRE Seite

Sommer, Sonne, Strand! In der aktuellen Folge von der TVNOW-Sendung "Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet" geht es für Michael Wendler und Laura Müller nach Mexiko. Sie hat noch keine Greencard und kann deswegen nicht direkt in die USA einreisen. Deshalb legen die beiden Turteltauben einen zweiwöchigen Zwischenstopp ein. Am Flughafen stößt auch Tochter Adeline dazu. In einer Luxus-Villa am Strand wollen es sich die drei so richtig gut gehen lassen. Doch dann kommt es zum Streit…