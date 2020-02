Michael Wendler: Tochter Adeline enthüllt die schonungslose Wahrheit!

Reddit this

Schon lange vermuten die Fans, dass Adeline Norberg die neue Freundin ihres Vaters nicht leiden kann. Jetzt verrät sie, was sie wirklich von Laura Müller hält!

Die Beziehung von und Laura Müller sorgt bei vielen Fans und Promi-Kollegen für Kopfschütteln. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Sänger eine Tochter hat, die fast im gleichen Alter wie seine Freundin ist. Doch wie geht es Adeline Norberg eigentlich mit der neuen Beziehung ihres Vaters?

Adeline packt über Laura Müller aus

In der Doku „Laura & Der Wendler – total verliebt in Amerika“ verrät die Schülerin, dass sie schon vor dem ersten Treffen Kontakt mit Laura hatte. Die jungen Frauen sprachen oft über Facetime miteinander. „Deswegen konnte ich sie schon ein bisschen kennenlernen. Ich bin nicht eine, die sich von Vorurteilen beeinflussen lässt“, erklärt die 17-Jährige.

Viele Wendler-Fans vermuten, dass Adeline die Freundin ihres Vaters eigentlich gar nicht mag. Doch davon will Adi nichts wissen. „Ich habe mich von Anfang an gut mit ihr verstanden und ich bin auch froh, dass es so ist, weil es wäre schwer geworden, wenn ich die neue Freundin von meinem Vater nicht gemocht hätte“, verrät sie.

