Michael Wendler: Tränen-Beichte! Seine Familie ist völlig am Ende

Michaels Schwester leidet

Nun hofft Bettina, dass ihre Mama bald ihren Grabstein bekommt. Auf Instagram wendet sie sich mit traurigen Worten an ihre Fans: "Lernt, zu Lebzeiten eure Eltern zu schätzen. Ich vermisse meine Mutter sehr. In vielen Sachen sind wir uns wohl doch sehr ähnlich. Harte Schale, weicher Kern. Wollte ich nie wahrhaben. Es war ein hartes, anstrengendes Jahr. Ich hoffe, der Stein kommt bald. Dann haben unser aller Seelen eine Ruh, ohne Medienspektakel. Irgendwann soll auch mal gut sein. In diesem Sinne - schätzt eure Mütter. Hinterher ist nur noch Wut, Trauer, Einsamkeit. Ich habe meine Mama sehr geliebt."

Mit ihrer Trauer ist Bettina Skowronek allein. Von ihrem Bruder Michael bekommt sie schon lange keine Unterstützung mehr. Dabei bräuchte sie ihn in diesen schweren Stunden doch so sehr! "Vieles blieb unausgesprochen, meine Tränen kullern wie ein Wasserfall", schreibt die 50-Jährige, nachdem sie die alten Sachen ihrer Mama gekramt hat. Doch das lässt Michi kalt...