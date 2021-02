Michael Wendler: TV-Comeback für den Schlagerstar

Dennoch wird es ein langer Weg zurück: "Bevor er zurück ins TV kommt, müsste er auch wieder auf der Bühne stehen. Aber: Es wird nach der Pandemie bestimmt einen verrückten Veranstalter geben, der mit ihm eine Comebacktournee plant." Borgmeier ist sicher: "Wendler bringt Quote. Er polarisiert. Deshalb würden immer genug Leute einschalten. Das wissen die Verantwortlichen bei den Sendern. Deshalb ist es eine Frage der Zeit, wann er wieder im Fernsehen stattfindet. Er muss sich persönlich bei den handelnden Personen entschuldigen, in der öffentlichen Meinung keine Persona non grata mehr sein und langsam, wenn sich die Wogen geglättet haben, kann er wieder stattfinden. Das kann allerdings ein Jahr oder länger dauern." Bleibt abzuwarten, ob dem Wendler wirklich so viel Zeit bleibt, bevor er endgültig pleite ist …