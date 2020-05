Michael Wendler über Laura: "Ich habe gesagt: 'Sie muss raus bei Let's Dance!'"

Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich lieferte sich der Sänger noch einen bitteren Schlagabtausch mit seiner Ex Claudia Norberg! Nun die nächsten Neuigkeiten...

Michael Wendler ist eifersüchtig

Wie Michael Wendler nun erklärt, ist er mittlerweile ein richtig eifersüchtiger Freund geworden. So berichtet er gegenüber "Prominent": "Ich muss auf diese Frau aufpassen! Ich bin eigentlich kein eifersüchtiger Mensch, bis ich Laura kennengelernt habe." Doch damit nicht genug! Michael ergänzt über Lauras "Let's Dance"-Teilnahme: "Ja, das reichte auch jetzt. Also ich habe auch der Produktion gesagt: 'So, jetzt muss sie raus bei Let's Dance! Die kommen sich immer näher!'" Autsch! Gedanken müssen sich die Fans von Laura und Michael jedoch nicht machen, so muss Michael nach seiner Aussage herzlich lachen und zeigt damit, dass er sich einen lustigen Scherz erlaubt hat. Und auch Laura kommt aus dem Schwärmen über ihren Michael gar nicht mehr heraus...

Laura ist überglücklich

"Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist oder 20 Jahren ist, aber ich weiß jetzt, dass er mein Traummann ist", fügt Laura hinzu und erklärt abschließend: "Ich glaube, es ist so schwer, in dem Jahrhundert einen Partner fürs Leben zu finden, der zu dir hält, der ich akzeptiert und der dich nicht gleich für die Nächstbeste austauscht." Wie rührend!

