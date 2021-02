Michael Wendler: Überraschende Versöhnung nach dem Tod seiner Mutter

Während mit Schwester Bettina die Wogen geglättet sind, will Michaels Vater Manfred Weßels nichts von Versöhnung wissen. Er gibt seinem berühmten sogar Schuld an dem Tod von Christine. "Ihr Herz war gebrochen, denn sie litt die letzte Zeit extrem unter den Ereignissen rund um unseren Sohn Michael, der ihre Liebe zu ihm schamlos ausnutzte und sie letztlich verstieß. Damit ist Christine nicht fertig geworden", schimpfte er kürzlich auf Instagram. Dieser Zoff wird wohl so schnell kein Ende nehmen...

Drama vor der Familien-Villa in Cape Coral! Auf den Bildern im Video zeigt Michael Wendler sein wahres Gesicht: