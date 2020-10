Michael Wendler: Überraschendes Comeback! Damit hat niemand gerechnet

Nachdem Michael in den letzten Tagen eher auf Telegramm unterwegs war, meldet er sich jetzt auf Instagram zurück. In seiner Story veröffentlichte der Musiker eine Zeichnung von sich, auf der er eine Sonnenbrille trägt und eine Zigarre raucht. Dazu kündigt er an: "Es kommt bald." Was der Wendler damit wohl meint? Steht etwa doch ein neues Projekt in den Startlöchern? Das lässt er bisher offen...