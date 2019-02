Lachend sitzen (46) und seine Frau Claudia (48) in einem Café. Der Schnappschuss zeigt die beiden als glückliches Paar. Dabei sind sie offiziell getrennt – und Wendler ist mit der 18-jährigen Schülerin Laura Müller liiert. Oder ist das etwa nur eine peinliche PR-Show? Es sieht ganz danach aus…

„Love you“, schreibt Wendler auf Instagram an seine junge Freundin. Doch die Liebesshow, die uns der Schlagersänger und die Schülerin seit Wochen liefern, lassen Fans an der Echtheit zweifeln. „Die küsst nicht mal den Michael richtig! Die spitzt und kneift die Lippen zusammen!“, schreibt einer auf .

Zieht Michael Wendler nur eine Liebes-Show ab?

„Die Fans können da gar nicht so falschliegen“, enthüllt eine Vertraute des Schlagerstars in "Closer". „Meiner Meinung nach sind die beiden kein echtes Paar. Ich denke, Laura ist eingekauft und macht das alles, um berühmt zu werden. Wahrscheinlich bekommt sie noch nicht mal viel Geld dafür.“

Michael Wendler: Peinliche Liebes-Show! Seine Fans sind stinksauer

Doch was hätten der 46-Jährige und die 18-Jährige davon, ihre Liebe nur vorzuspielen? „Michael will noch mal richtig Geld machen und Reality-Shows wie ‚Das Sommerhaus der ‘ mitnehmen“, so die Vertraute. „Mit seiner Frau Claudia würde es bei Weitem nicht so viel Gage geben wie mit seiner vermeintlichen Teenie-Freundin.“ Nach "Closer"-Informationen geht es um rund 150.000 Euro. „Und auch für Claudia lohnt sich der Deal. Sie kann als lässige Getrennte ins ‚Promi ‘-Haus ziehen – oder ins . Dafür gibt’s auch noch mal eine sechsstellige Summe.“

Ist Wendlers Ehefrau in den Plan eingeweiht?

Das würde ja bedeuten, dass Claudia genau weiß, dass zwischen ihrem Mann und Laura nichts läuft – dieser Meinung ist zumindest die Insiderin: „Ich bin mir sicher, dass Michael und sie sich das vorher gut überlegt haben. Wäre die neue Beziehung echt, würde Claudia normalerweise durchdrehen! Sie haben diesen Plan zusammen ausgeheckt. Sie sind seit Ewigkeiten ein Paar und gemeinsam durch die Hölle gegangen – die wissen, wie es geht.“

Tatsächlich scheint Claudia ihrem Michael nicht übel zu nehmen, dass er eine neue Freundin hat, mit ihr sogar die -Show „ “ dreht. „Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammenpasst und einen Seelenverwandten in dem anderen gefunden hat“, sagt sie. Bleibt abzuwarten, wann sie und Wendler medienträchtig Versöhnung feiern.