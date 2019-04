Der Wendler behauptet nämlich, dass er von Claudia (48) verlassen wurde. Angeblich hatte sie sich in einen anderen Mann in Deutschland verknallt. Wie bitte? Der selbstverliebte Musiker – abserviert? Claudias Affäre soll dann schnell in die Brüche gegangen sein. Sie kam allein zurück nach Cape Coral. Doch statt sich zu versöhnen machte das Paar Schluss. hatte sich in die 18-jährige Schülerin Laura verguckt. Da keimt ein Verdacht auf: Benutzt er seine junge Freundin etwa für seine Rache an der Ex?

Wie ernst ist es ihm eigentlich mit Laura? Michaels Vater Manfred (72) glaubt an eine hollywoodreife Inszenierung: „Was er mit Laura abzieht, ist ein Schmieren-Theater. Er veräppelt alle mit seinem Teenie-Märchen! Michael hat das ausgeheckt, damit er ein neues Thema für die -Serie hat. Er braucht dringend das Geld.“

Und dabei will Laura die Schule abbrechen und noch dieses Jahr zu ihrem Schatz ziehen. Doch was ist, wenn es mit dem Wendler nicht klappt? Dann steht sie am Ende ohne Abitur da. Das wäre echt dumm gelaufen!

Wendlers Tochter Adeline spricht Klartext

Und was sagt eigentlich seine Tochter Adeline (17) zu dem Liebes-Chaos um ihren Vater? Das erzählt sie jetzt erstmals in der -Sendung ! „Es ist natürlich komisch, das kann auch niemand bestreiten“, sagt die hübsche Blondine. „Wenn dein Vater ein jüngeres Mädchen mit nach Hause bringt, ist das komisch!“ Das ungewöhnliche Trio feierte sogar den 17. Geburtstag von Adeline gemeinsam. Auf einem Schnappschuss posieren alle drei fröhlich für ein Foto – aber richtig glücklich wirkt Adeline nicht. Dennoch scheint sie es akzeptiert zu haben. „Laura ist für mich wie eine ältere Schwester geworden, nie ein Mutterersatz, aber eine ältere Schwester und Freundin“, ergänzt sie sogar.

"Wunderschön & sehr intensiv": Michael Wendlers Freundin Laura packt aus

Nur: Die Schule soll Laura nicht abbrechen – ein Herzenswunsch der Wendler-Tochter. Doch ihr Papa denkt schon einen Schritt weiter: „Mit Laura kann ich mir alles vorstellen. Sie wünscht sich Kinder. Ich liebe Kinder und ich würde gerne noch welche haben“, sagt er. Was Adeline wohl davon halten wird? Bislang hat sie sich noch nicht dazu geäußert. Die Lolita-Affäre bleibt also spannend…