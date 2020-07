Michael Wendler & Laura: Ein Baby nach der Hochzeit!

In der aktuellen Folge geht es zum Torten-Tasting mit Freund Connor Meister. Laura schwebt im siebten Kuchenhimmel. "Ich liebe alles, was süß ist", schwärmt die 19-Jährige, als sie das erste Stück probieren darf. Doch der Wendler sorgt sich mehr um ihren Magen. "Aber nicht so, dass du abends dann Bauchschmerzen hast. In der Hochzeitsnacht Bauchschmerzen wäre schon schlecht für mich. Du weißt ja: In der Hochzeitsnacht werden die Kinder gemacht...", erklärt er. Laura ist die Situation sichtlich unangenehm. "Sei anständig. Hör auf jetzt!"