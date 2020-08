Michael Wendler & Laura Müller: Ärger vor der großen Traumhochzeit!

Fiese Klatsche vor der Hochzeit

In ihrer Instagram-Story schwärmt Laura in den höchsten Tönen von Lukas, der sie an dem Tag ihrer Hochzeit schminken wird. Die Vorbereitungen für ihren großen Tag laufen auf Hochtouren. Doch mittlerweile gibt es viele Fans, die sich einfach nicht mehr richtig für das Paar freuen können. Unter dem neuesten Insta-Schnappschuss von Laura lässt ein User seiner Wut freien Lauf und erntet dafür zahlreiche Likes.

Sein Vorwurf: Laura und Michael hätten es nur aufs Geld abgesehen und lassen sich ihre Hochzeit bezahlen. "Glaube die Hochzeitsstory ohnehin nicht. Wie asozial ist das denn? Die eigene Hochzeit nicht selbst bezahlen? Dafür Werbung ohne Ende. Die vermarkten alles, selbst noch den Stuhlgang nach dem Essen", feuert der wütende Follower. Wie gemein!

