Michael Wendler und Laura Müller: Baby-Hammer im Sommerhaus!

Dass und Laura Müller in ihrer Beziehung keine Zeit verlieren, haben sie längst bewiesen. Aber sind die beiden längst zwei Schritte weiter, als alle vermutet haben? Denn im "Sommerhaus der " munkeln gerade alle: Ist Laura etwa schwanger?

Grund für die Gerüchte: In der ersten Folge, die bereits bei " now" zu sehen ist, wird Laura Müller plötzlich speiübel. Mitten in der Nacht schleicht sich die 18-Jährige plötzlich aus ihrem Quartier zum Klo. Ist das etwa die berühmt-berüchtigte Schwangerschaftsübelkeit?

Ist Laura Müller wirklich schwanger?

Bei den Mitbewohnern in der Promi-WG hat sie damit jedenfalls die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Jasmin und Willi Herren sind sich sicher: "Natürlich ist die schwanger!"

Laura Müller packt aus: So ist der Sex mit Michael Wendler wirklich!

Dass der Wendler und seine Laura im Bett nicht untätig sind, haben sie ja bereits unlängst in diversen Intim-Beichten ausgeplaudert. Und erst vor wenigen Wochen wurden die beiden sogar beim Baby-Shopping erwischt.

Ob Laura Müller nur das Essen im "Sommerhaus der Stars" auf den Magen geschlagen ist oder ob tatsächlich Nachwuchs im Anmarsch ist, wird sich in den kommenden Wochen wohl zeigen. Die erste Folge von " " läuft am Dienstag, 23. Juli, um 20.15 Uhr, bei