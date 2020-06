Michael Wendler & Laura Müller: Bittere Blamage! Warum tut er ihr das bloß an?

Denn was kaum jemand weiß: Die Wendler-Braut hat bereits einen Fehlstart als Sängerin hinter sich. Um ihren Bühnentraum zu verwirklichen, versuchte sie sich vor einiger Zeit in einem Berliner Tonstudio, das prompt schief klingende Hörproben an die Presse weitergab. Diese Erfahrung hat Laura tief getroffen, und so verstummte ihre Sing-Stimme, bevor sie auf einer Platte landen konnte. Als Verlobter kennt Michael die Geschichte natürlich, man hätte also erwarten können, dass er aus Rücksicht auf Lauras verletzte Gefühle auf das gemeinsame Trällern verzichtet. Doch davon kann keine Rede sein, denn offenbar ist sich in dieser Angelegenheit der Wendler selbst der Nächste.