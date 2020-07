Michael Wendler & Laura Müller: Bittere Hochzeits-News!

Das sich Michael Wendler und Oliver Pocher einen eifrigen Schlagabtausch in der Öffentlichkeit leisten, ist definitiv nichts Neues. Dabei ging es sogar soweit, dass die beiden sich ein TV-Battle lieferten. Doch während es so schien, dass Michael und Oliver ihre Unstimmigkeiten in den vergangen Wochen hinter sich lassen konnten, holt Oliver nun erneut zum Schlag gegen Laura und Michael aus. So lästert er via Instagram zum Thema TV-Hochzeit: "Ich finde das furchtbar, vor der Kamera zu heiraten." Oh je! Doch seine Anwesenheit bei der Feier von Laura und Michael schließt Oliver dennoch nicht aus...