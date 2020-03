Michael Wendler und Laura Müller: Bittere Wahrheit über ihr neues Liebesnest

Reddit this

Es war fast zu schön, um wahr zu sein: Laura Müller und der Wendler wollen in ihr gemeinsames Liebesnest. Doch es gibt einen gewaltigen Haken...

Wird der Wendler zum Lügenbaron des Schlagers? Denn rund um die neue -Doku von (47) und Laura Müller (19) gibt es einige Ungereimtheiten. Die Zeitschrift „das neue“ recherchierte in Florida und fand die bittere Wahrheit über ihr neues Liebesnest heraus. Fazit: Es geht um falsches Spiel und miese Lügen…

Im Fernsehen klingt alles so süß: Der Wendler kauft für sich und seine junge Freundin ein neues Haus in Cape Coral. 455 000 Dollar hat es gekostet. Zum Renovieren lässt er sogar Lauras Vater Klaus und Stiefmama Gabi einfliegen. Alles zu sehen bei und auf TVNOW.de. Doch kaum ist das idyllisch am Wasser gelegene Anwesen mit Swimmingpool und Bootsanleger fertig, ist’s plötzlich vorbei mit der gemeinsamen Zukunft im eigenen Liebesnest.

Ziehen der Wendler und Laura gar nicht um?

Denn: Wie „das neue“ herausfand, hat der Wendler schon am 18. Oktober 2019 eine Firma namens „American Waterfront Inc.“ im Handelsregister von Florida eintragen lassen. Geschäftszweck: Ferienhaus-Vermietung! Als „President“ der Firma wurde am 30. Januar Wendlers Tochter Adeline Norberg (18) benannt.

Und tatsächlich ist das Ferienhaus schon zu buchen. Auf der Seite www.coralvilla-florida.com wird die „Villa White Pelican“ ab 1197 Euro pro Woche für zwei Personen angepriesen.

Wohnen der Sänger und die „Let’s Dance“-Kandidatin also weiterhin in ihrem bisherigen, 207 m² großen, gemieteten Haus im Pelican-Viertel, nur zwölf Autominuten von der „Villa White Pelican“ entfernt? Sieht ganz danach aus. Wendlers Ex-Frau (49) – sie lebt ja trotz Scheidung noch mit Michael und Laura unter einem Dach – bestätigte gerade: „Geplant ist, dass ich bis Mitte Mai ausgezogen bin“ – wenn die beiden aus Deutschland zurückkommen. Ob Michael ihr das Ferienhaus anbietet? Geschäftstüchtig wie er ist, wohl nicht!

