Michael Wendler & Laura Müller: Bitterer Fall! Jetzt müssen sie sich verstecken

Wie es schnell aus Justizkreisen durchsickerte, ermitteln inzwischen die amerikanische Finanzbehörde und die Einwanderungsbehörde gegen den Wendler! Es geht um Steuer- und Aufenthaltsfragen. So soll Michael sich unter anderem immer wieder Geld aus den Einnahmen der Plattenfirma, die offiziell über seine Tochter Adeline (20) betrieben wird, auf sein Privatkonto überwiesen haben. Und auch die Scheidungs-Abfindung an Ex-Frau Claudia Norberg (51) soll vom Geschäftskonto gezahlt worden sein. Und weil der Skandal-Sänger nicht einfach nach Deutschland flüchten kann, ohne verhaftet zu werden, sollen sie ihre Villa zunächst einfach gegen ein Wohnmobil getauscht haben, womit sie zunächst die Flucht vor der Polizei antraten.

Das Gefährt, ein Ford „Thor Freedom Elite“, wurde bei einem benachbarten Wohnwagenhändler an einen gewissen Michael Norberg (so Wendlers bürgerlicher Name) verkauft. Das bestätigte ein Verkäufer der „Camping World“. Das neue rollende Zuhause kostet je nach Ausstattung bis zu 118 662 Euro. Campingplatz statt Glamour-Anwesen? Na ja: Kurz darauf kam heraus, dass sich die beiden wohl doch wieder in Cape Coral niederlassen. In einem billigen Mietshaus in einer trostlosen Gegend, ohne Pool, das Anwesen ist nicht mal an die Kanalisation angeschlossen. Ist das die Endstation?

So hatte sich Laura das bestimmt nicht vorgestellt. Aber wie heißt es so schön: mitgefangen, mitgehangen! Und außerdem soll die Influencerin nicht ganz unschuldig sein. Auch sie steht im Fokus der Ermittlungen, soll in Amerika Geld verdient haben, obwohl sie nur eine Aufenthaltsbewilligung ohne Arbeitserlaubnis hatte …

Michael Wendler & Laura: Fiese Abzocke - So betrügen sie ihre Fans. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: