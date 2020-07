Michael Wendler & Laura Müller: Böse Überraschung im Traumurlaub!

Michael Wendler und Laura Müller können sich nicht beklagen! Nach anstrengenden Wochen in Deutschland entspannen die beiden in der neuen Folge von "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet!" in einer Luxusvilla in Mexiko. Tochter Adeline ist auch dabei. "Die Villa ist spektakulär! So viele Zimmer habe ich noch in irgendeiner Villa gesehen. Es ist wirklich traumhaft. Die Palmen, der Ausblick, der Privatstrand…", schwärmt sie. Doch auch der schönste Urlaub hat mal ein Ende!