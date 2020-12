Michael Wendler & Laura Müller: Protz-Alarm! Diese Aufnahmen machen die Fans sprachlos

Protz-Alarm auf Instagram

Auf Instagram präsentiert Laura ihren Fans den XL-Adventskalender, den sie von ihrem Ehemann geschenkt bekommen hat. Hinter dem ersten Türchen versteckte sich ein iPhone der neuesten Generation! Natürlich freut die 20-Jährige sich so sehr über das Geschenk, dass sie es sofort in ihrer Story postet. "Ich bin so glücklich", schreibt sie dazu. Doch viele Fans dürften sich fragen, wie der "Sie liebt den DJ"-Interpret sich ein teures Handy und 23 weitere Kalender-Geschenke leisten kann, während die Gläubiger bei ihm schon vor der Tür stehen.

Laura ignoriert die negativen Kommentare und postet stattdessen eine Reihe von positiven Privatnachrichten, die sie von ihren Fans erhalten hat. "Da hat er sich aber Mühe gegeben" und "Das ist mega schön. Echt toll, dass Michael das für dich gemacht hat", schreiben ihre Follower. Was sich wohl hinter den restlichen 23 Türchen verbirgt?

