Michael Wendler & Laura Müller: Ehe eingereicht! Der Nachname steht schon fest

Auch die Namensfrage hätte sich somit geklärt. Nach der Hochzeit wird Laura Michaels Nachnamen "Norberg" annehmen. In der TVNOW Doku "Laura & der Wendler - Jetzt wird geheiratet" verriet der Sänger bereits, dass er weiterhin so heißen will wie seine Tochter. Und Laura möchte nun einmal den gleichen Nachnamen tragen!

Ein bitterer Schlag für Claudia Norberg, die das Paar mehrfach darum bat, die Finger von ihrem Mädchennamen zu lassen. Sie schrieb sogar einen offenen Brief an die beiden! Offensichtlich ohne Erfolg...

