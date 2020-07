Michael Wendler & Laura Müller: Ein Baby! Er lässt die Bombe platzen

Michael, Laura und seine Tochter Adeline trauen ihren Augen kaum, als sie ihre luxuriöse Ferienunterkunft mit fünf Schlafzimmern und einem Privatstrand betreten. In der Küche steht sogar ein eigener Koch, der ihnen drei Mal am Tag eine frische Mahlzeit zubereitet. "Ich habe sowas noch nie erlebt, dass ich in einem Einfamilienhaus wohnen konnte mit Meereszugang und eigenem Privatstrand und noch einem Privatkoch. Besser geht es eigentlich nicht mehr!", schwärmt Michael in der Sendung. Da kann sich Tochter Adeline nur anschließen. "Die Villa ist spektakulär. So viele Zimmer habe ich noch nie in irgendeiner Villa gesehen."