Michael Wendler & Laura Müller: Knallharte Abrechnung! Insider packt aus

Immer wieder stichelte der Currywurstmann in den letzten Wochen gegen Michael und Laura, kritisierte u.a. ihren Fake-Adventskalender. Jetzt hat Chris sogar einen offenen Brief an seinen ehemaligen Kumpel geschrieben. "Lieber Schwurbel-Michi, ich habe lange genug als Kumpel zu dir gehalten, aber seitdem du diesen täglichen Vollschrott präsentierst und uns alle damit penetrierst, kann ich dich nicht mehr ernst nehmen", ätzt er in seiner Instagram-Story. "Im Grunde genommen hast du völlig den Verstand verloren. Du gehörst zu dieser furchtbaren Minderheit: Zu diesen Schwurblern. Nein: Du hast dich selbst zum König der deutschen Schwurbler gekrönt." Chris wisse oft nicht, ob er lachen oder weinen soll.