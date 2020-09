Michael Wendler & Laura Müller: Endlich! Die kirchliche Hochzeit steht vor der Tür

Kirchliche Hochzeit in Europa

In seiner Instagram-Story verrät Michael nun, dass die kirchliche Hochzeit schon im Oktober stattfinden wird. "Ich habe für euch eine spektakuläre Neuigkeit", verrät er. "Es wird geheiratet. Nächsten Monat ist es so weit". Die beiden haben sich dazu entschieden, in Europa zu heiraten. Genauere Details haben der "Sie liebt den DJ"-Interpret und seine Ehefrau bisher allerdings noch nicht verraten.

Die Vorbereitungen laufen aber schon auf Hochtouren! Kürzlich verriet Lauras Make-up-Artist, dass er bereits die letzten Besorgungen für ihren großen Tag macht. Es gibt sogar schon die ersten Einblicke in den edlen Hochzeits-Look der 19-Jährigen... Wie aufregend!