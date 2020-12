Michael Wendler & Laura Müller: Großes Drama in Cape Coral!

"Es wird nochmal richtig scheppern demnächst", kündigt Oliver Pocher jetzt in seinem Podcast "Die Pochers hier!" mit Ehefrau Amira an. Was der Comedian damit meint? "Lauras Esta, ihre 90 Tage Aufenthaltsgenehmigung, müssten bald rum sein. Sie muss dann irgendwann ausreisen. Das wird auch nochmal interessant werden", klärt er auf. Ohje, Laura könnte also aus den USA rausgeschmissen werden. Wenn sie wirklich ohne ihren Schatzi zurück nach Deutschland müsste, würde für die Influencerin sicherlich eine Welt zusammenbrechen...