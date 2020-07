Michael Wendler & Laura Müller: Hochzeit verschoben!

Es führt kein Weg daran vorbei

In einer Pressemitteilung gibt „RTL“ bekannt, dass die Hochzeit wohl im Herbst stattfinden wird. Der Grund: Die aktuelle Gesundheitslage! "Auch hinter dem Ort ist noch ein Fragezeichen. Das müssen wir alles relativ spontan von der Situation abhängig machen", heißt es in dem Statement.

Michael und Laura wollen ihre kirchliche Trauung in Las Vegas feiern. Die aktuelle Corona-Lage ist in Amerika derzeit jedoch sehr gefährlich. Bis das Paar seine große Traumhochzeit feiern kann, wird es also noch ein bisschen dauern…

Liebt Laura Müller ihren Michael etwa nicht mehr?