Michael Wendler und Laura Müller: Hochzeits-Absage! Ihr Glück liegt in Scherben

Es soll die TV-Trauung des Jahres werden. Das Interesse der Promis an der Hochzeit von Michael Wendler und Laura Müller hält sich jedoch in Grenzen…

Während bei anderen Promi-Trauungen der Kampf um die begehrten Gästelisten-Plätze längst entbrannt wäre, stößt man im Umfeld von und Laura Müller nur auf betretenes Schweigen. Selbst der normalerweise berufsbegeisterte Hochzeitsprofi Frank „Froonck“ Matthée kann sich bei diesen beiden keinerlei Euphorie abringen…

Jubel, Beifall, aufgeregtes Quieken und knallende Champagner-Korken – so oder so ähnlich sind eigentlich die Reaktionen, wenn eine Braut in spe verkündet, sie gedenke, in absehbarer Zeit vor den Altar zu treten. Doch Lauras entsprechende Neuigkeit wurde eher von verlegenem Rumdrucksen begrüßt.

Obwohl sie und ihr geliebter Micha erst kürzlich bekannt gaben, noch in diesem Jahr eine große TV-Hochzeit feiern zu wollen, ergab eine "Closer"-Umfrage im Promi-Umfeld der Turteltauben einen auffallenden Mangel an Begeisterung. Denn keiner, den wir fragten, ließ auch nur das leiseste Interesse an der Trauung des Schlagerstars und seiner Teenie-Freundin erkennen. Eine -Trauung vor leeren Bänken? Ein Albtraum, sowohl für das Paar als auch für die Produzenten – zumal die aktuelle Corona-Zwangspause doch eigentlich die Event-Lust in Nachkrisen-Zeiten schüren sollte!

Die Hochzeit Michael Wendler und Laura Müller mutiert zum Flop

Wer das drohende Desaster richten könnte? Na klar, kein anderer als Frank „Froonck“ Matthée. Der gilt nun mal als DER Fernseh-Hochzeitsexperte schlechthin. Doch selbst der rümpft auf Nachfrage erst mal pikiert die Nase. „Laura kenne ich nicht persönlich, Michael habe ich auf einigen Events mal getroffen. Bin kein Fan. Nicht meine Kragenweite“, stichelt Froonck gegenüber "Closer". Ob er sich denn der Sache trotzdem annehmen würde? Schließlich soll die Feier bei steigen, dem Sender, auf dem Froonck auch mit seiner Show „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ zu Hause ist. „Es würde sicher schwierig werden, eine gemeinsame intellektuelle und emotionale Ebene zu finden. Wenngleich es immer interessant ist, wenn Welten aufeinandertreffen“, spöttelt er. Fügt dann aber großherzig hinzu: „Da ich ein großes Einfühlungsvermögen habe, würde ich sicher auch die Wünsche dieser zwei spielend realisieren können.“ Die Frage sei nur, ob ihm das Spaß machen könnte. „Bei Olivers und Alessandras Hochzeitsplanung und Hochzeit hatte ich viel Spaß.“

Mit diesem eleganten Seitenhieb verrät er sogar ein bisher gut gehütetes Geheimnis: Froonck organisierte also die erste Hochzeit von Wendler-Erzfeind (42)! Parteiisch ist er aber trotzdem nicht und würde sich, wie er versichert, dennoch des ungleichen Laura-Micha-Gespanns erbarmen. Aus rein ästhetischen Gründen. „Wenn die zwei das ohne Profi organisieren, wird es sicher trashig, kitschig und geschmacklos“, lästert er. „Die Trauung wäre sicher in einem überladenen, traditionell dekorierten Schloss. Danach eine Party im Pool und überall Schlager-Klänge.“ Frooncks Gegenvorschlag? „Ich würde versuchen, die Klasse, die Finesse, raffinierte Details und einen zeitgemäßen Luxus-Style hineinzubringen.“ Er hat sogar schon eine Vorstellung von Lauras Hochzeitskleid. „Schlicht, edel, locker und zur Abwechslung bitte subtil sexy und nicht vulgär erotisch!“

Bedingungslos wäre seine Mitwirkung allerdings nicht. „Mir persönlich ist wichtig, dass die echte, wahre Liebe zelebriert und geehrt wird. Ich möchte ehrliche, große Gefühle – denn nur die berühren uns zutiefst!“ Das dürfte bei Laura und Michael wohl schwierig werden, denn die beiden geben offen zu: It’s all about the money! Bedeutet wohl im Umkehrschluss: Auch Froonck lässt dieses Event links liegen – wünsche den künftigen Brautleuten aber trotzdem ganz viel Glück.

Das können Laura und Michael vermutlich gut gebrauchen – vor allem bei der Zusammenstellung der Gästeliste.

