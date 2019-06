Reddit this

Für seine Teenie-Freundin legt sich richtig ins Zeug: Luxus-Villa in Florida, Trips nach New York, eine Rolle in seinem Musik-Video - der 46-Jährige zieht alle Register, um Laura bei Laune zu halten. Kein Wunder. Schließlich wird er nicht müde zu betonen, dass die 18-jährige Abiturabbrecherin die Frau seines Lebens sei. Sogar von Hochzeit und Kindern ist schon die Rede. Und tatsächlich wurden Michael Wendler und Laura Müller erst kürzlich beim Baby-Shopping auf Mallorca entdeckt.

Jetzt ließ sich der Schlager-Sänger etwas ganz Besonderes einfallen, um seine Freundin glücklich zu machen: Er lud sie zum Jetskifahren ein. Nach dem Ausflug kam sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: " Ein langjähriger Wunsch ging für mich in Erfüllung", schrieb Laura Müller bei .

Michael Wendler und Laura Müller haben Grund zu Feiern

Und nach diesem denkwürdigen Erlebnis werfen schon wieder große Ereignisse ihre Schatten voraus: Der Wendler hat Geburtstag. "Morgen hat mein liebster Schatz Geburtstag und die Vorbereitungen laufen...", freut sich Laura. Auf welches Geschenk er sich an seinem Ehrentag freuen darf, verriet sie allerdings noch nicht.

Michael Wendler und Freundin Laura: Schlimmer Streit ums Geld

Die Ruhe vor dem Sturm sollten der Wendler und seine Laura in jedem Fall noch genießen. Bald startet das "Sommerhaus der Stars", in das die beiden in diesem Jahr einziehen werden, und die -Show hat schließlich schon bei einigen Paaren für heftigen Zoff gesorgt - und auch für die ein oder andere Trennung...