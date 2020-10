Michael Wendler & Laura Müller: Ihr junges Glück ist zerbrochen!

Via Instagram teilt Michael Wendler nun erneut ein Bild mit seinen Fans, auf dem er sich mit seiner Laura zeigt. Während Michael in eine dicke Winterjacke gehüllt ist, präsentiert sich Laura in einem knappen Minikleid. Michael erklärt scherzhaft zu dem Bild: "Scheinen in unterschiedlichen Klimazonen unterwegs zu sein." Eigentlich ein Grund zum Schmunzeln. Doch die Fans des Wendlers betrachten den Schnappschuss eher mir Argwohnen...