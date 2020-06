Michael Wendler & Laura Müller: Ihr Lügengerüst bricht zusammen!

Wie die Mutter von Michaels Ex-Frau Claudia Norberg nun berichtet, lebte der Sänger damals in Florida auf ihre Kosten. So schießt Waldtraud Norberg gegenüber "RTL" scharf gegen ihren berühmten Ex-Schwiegersohn und erklärt: "Wir haben ihn schon bei der Ranch unterstützt, wir haben, ich habe ihm am Anfang, wie er nach Florida ging die Miete bezahlt. Habe ich alles Belege von. Gut, ist in Ordnung. Aber nein, er sollte unsere Claudia glücklich machen. Das war mein Bestreben als Mutter, oder mein Wunsch als Mutter. Die Tochter soll glücklich gemacht werden! Was hat er gemacht? Er hat unsere Claudia zur Seite geschoben, hat sich ein Kind genommen." Autsch! Definitiv harte Vorwürfe! Doch damit nicht genug...