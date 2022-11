Michael Wendler & Laura Müller: Ihre Ehe steht vor dem Aus! "Laura ist bald wieder auf dem Markt"

Laura Müller

Jetzt steht sie schon mit einem Bein im Knast

Pleite, keinen Job, aber Michael Wendler (50) lebt in den USA in Saus und Braus. Wie bitte geht das? Ganz einfach: Der Skandal-Sänger kassiert mit Laura (22) ab! Darf seine Frau aber überhaupt in den USA arbeiten?