Michael Wendler und Laura Müller: Jaa, süße Sensation noch vor der TV-Hochzeit!

Nach dem Ende von „Let’s Dance“ sind der Wendler (47) und Laura Müller (19) nach über drei Monaten zurück in Michaels Wahlheimat Florida gekehrt. „Wir hatten einen tollen Flug und sind super angekommen“, postete Laura auf und machte es sich erst mal am Strand des amerikanischen Sonnenstaates gemütlich. Doch genau dieser Ausflug an den Strand sorgt bei vielen für Fragezeichen im Kopf: Wie konnte die 19-Jährige überhaupt in die USA einreisen, wo doch wegen Corona aktuell ein Einreiseverbot für Deutsche gilt?

Ausgenommen vom Verbot sind laut Auswärtigem Amt lediglich US-Staatsbürger, Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den USA – wie Michael – und nahe Verwandte von Staatsbürgern oder Greencard-Inhabern. Zu all diesen Gruppen zählt Laura nicht – und genauso wenig dürfte sie ein spezielles Visum bekommen haben, das Verlobten von US-Staatsbürgern eine Einreise erlaubt, wenn sie innerhalb der nächsten drei Monate dort heiraten. Denn Michael ist nun mal kein Staatsbürger, sondern lediglich ein sogenannter „Permanent Resident“ mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung…

Haben der Wendler und Laura heimlich geheiratet?

Im März erklärte Michael noch bei „ “, dass Laura keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hat und weil die beiden ja nicht verheiratet seien, sie auch nicht gemeinsam in die Staaten zurückfliegen könnten. Hat sich daran mittlerweile etwas geändert – und die beiden haben heimlich „Ja, ich will“ gesagt? Das vermuten zumindest die Fans! „Laura hat weder eine Greencard noch eine Berechtigung für die Einreise in die USA. Es sei denn, die beiden haben hier schon standesamtlich geheiratet“, schreibt eine Wendler-Anhängerin.

Michael Wendler und Laura Müller: Alles Lüge! Der große Betrug fliegt auf

Immerhin haben sie sich erst vor wenigen Wochen verlobt und planen sogar eine -Show rund um ihre Hochzeit. Das offizielle Jawort in Las Vegas soll im live im TV übertragen werden, müsste anschließend aber ohnehin in Deutschland eingetragen werden. Mit einer heimlichen Zeremonie hätten Michael und Laura sich diesen Schritt gespart…