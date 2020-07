Michael Wendler & Laura Müller: Jetzt platzt die bittere Wahrheit aus ihm heraus

Bittere Beichte

Gerade in den Anfängen der Beziehung hatte Michael so seine Zweifel. "Ich war am Anfang sehr skeptisch, ob Laura mit dem öffentlichen Druck und auch mit dem Mediendruck klarkommt", erklärt er in der TVNOW-Doku "Laura & der Wendler - Jetzt wird geheiratet". "Wir haben uns relativ früh schon darüber unterhalten und ich habe mit Laura ganz klar darüber gesprochen, ob es nicht besser wäre, sie vielleicht im Hintergrund zu lassen. Also, sie überhaupt nicht in die Öffentlichkeit zu zerren. Das wurde uns genommen, weil die Medien recht schnell von uns beiden Wind bekommen haben und wir den Deutschen mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert wurden."

Laura und Michael blieb also gar keine andere Wahl, als sich an die Öffentlichkeit zu wenden...

