Laura Müller: Sie verliert komplett die Nerven!

In der neuen Folge von "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet" wollen die beiden Turteltauben und seine Tochter Adeline endlich wieder Richtung Heimat. Doch Laura verliert komplett die Nerven. "Sie ist angespannt. Die kann natürlich nicht schlafen", verrät Michael. Und auch Adeline sorgt sich um die 20-Jährige: "Sie hat ihren Verlobten in Florida und sie will natürlich Zeit mit ihm verbringen. Wenn sie nicht einreisen könnte, würde ihr das Herz brechen."