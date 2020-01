Michael Wendler und Laura Müller: Liebes-Lüge! Jetzt kommt alles raus

Das hat ja schon so manchem Semi-Promi in Sachen Eigen-PR geholfen: Über dem Campfeuer kann man neue Projekte promoten oder auch nur dem Fluch der Vergessenheit entkommen. Das ist auch beim diesjährigen Gruppenausflug in den australischen Busch nicht anders – doch eines ist neu: In diesem Jahr soll etwas für das Image von zwei Menschen getan werden, die selbst gar nicht anwesend sind. Das kann ja nur nach hinten losgehen…

Die Rede ist von Schlagerstar Michael Wendler (47) und seiner neuen Liebe, -Bunny und Abiturientin a. D. Laura Müller (19). Seit Herbst 2018 sind die beiden zusammen – und mindestens genauso lange gibt es schon Gerüchte, dass diese Liebe nicht ganz so überraschend und bedingungslos kam, wie die beiden gebetsmühlenartig behaupten. Schon der Beginn ihrer Beziehung wirft Fragen auf. Gerade erst freute sich Laura auf zu einem Bild eines großen Straußes roter Rosen, der ganz wie ein Jubiläums-Strauß wirkt: „In 15 Tagen ein Jahr her.“ Und betont wenig später, Michi und sie seien nicht seit zwei Jahren zusammen, sondern „seit Oktober 2018 ein Paar.“

Das Problem: In einer Fragerunde hatte der Wendler auf Instagram verkündet, „das Gerücht, ich sei mit Laura zusammengekommen, als sie noch minderjährig gewesen sei, ist Quatsch. Erst einen Monat nach Lauras 18. Geburtstag, dem 30. Juli 2018, sind wir ein Paar geworden!“ Was demnach nicht Oktober, sondern Ende August wäre… Aber hey, geschenkt! Je mehr die beiden über den genauen Tathergang schwadronieren, desto bizarrer wird’s...

Michael Wendler und Laura Müller müssen zittern

Seit auch noch ausgerechnet die abgelegte Wendler-Gattin Norberg (49) in den Dschungel (täglich, 22.15 Uhr, ) gezogen ist und am Gaskocher über ihren Ex und dessen Neue plaudert, droht nun das ganze irre Konstrukt einzustürzen. Was besonders Laura unbedingt verhindern will, denn ihre Liebe zum Wendler ist ziemlich lukrativ: Pünktlich zum Camp zeigte sie sich hüllenlos im „Playboy“ – nur ein weiteres Karriere-Highlight nach gerade mal 16 Monaten Beziehung. Und auch bei „Let’s Dance“ wird sie in dieser Staffel über das Parkett fegen…

Michael Wendler: Fake oder echt? Was steckt hinter dem Penisfoto?

Ihre Küsse mit Michi haben ihr also durchaus schon Kohle eingebracht! Kein Wunder, dass die Wendler-Gespielin schlechte Presse um jeden Preis verhindern will. Ihre Geheimwaffe: Claudias Co-Camperin und Grammatik-Wunder (27)! Die lernte Laura im vergangenen Jahr im „Sommerhaus der “ kennen, von Freundschaft war damals allerdings nicht viel zu spüren. Doch im November vor dem Dschungel-Start trafen die beiden Frauen „zufällig“ in Miami aufeinander, wie ein Insta-Post von Michael beweist. Und da nutzte Laura scheinbar die Chance, Elena auf ihre Seite zu ziehen… Ihr Auftrag: Claudia Kontra zu geben, wenn die über sie, ihren Ex oder die Trennung auspackt. Gesagt, getan! „Laura hat mich gebeten, falls das Thema aufkommt, dass ich sagen soll, was Fakt ist“, plauderte Elena am vergangenen Sonntag live in der -Show aus, was Laura ihr mit auf den Weg gegeben hat.

Was genau Fakt ist, verriet Elena nicht. Nur so viel: „Es gibt immer zwei Versionen.“ Laura macht die ganze Aktion jedenfalls nur noch unglaubwürdiger… Und während sie und Michael ständig versuchen, Claudia als Lügnerin darzustellen, hält die sich mit Lästereien zurück. Schon vor ihrem Einzug erklärte Claudia im „Closer“-Interview: „Er war 30 Jahre lang der perfekte Mann für mich. Wir haben alles zusammen gemeistert. Ich könnte niemals irgendetwas Schlechtes über ihn sagen!“ Aber vielleicht würde die Wahrheit ja schon reichen?

