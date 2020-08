Michael Wendler & Laura Müller: Drama im Brautmodenladen!

Kein Tag vergeht bei Michael Wendler und Laura Müller ohne Drama! Nachdem sie nach ihrer zweiwöchigen Quarantäne in Mexiko wieder in ihrer Heimat in Florida zurück sind, geht der Stress erst richtig los. Denn für die große Hochzeitsfeier muss noch einiges erledigt werden. In der aktuellen Folge der TVNOW-Doku "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet" wollen sie ein Outfit für Tochter Adeline shoppen. Doch das ist schwieriger als gedacht...