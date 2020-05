Michael Wendler und Laura Müller: Scheidung direkt nach der TV-Hochzeit?

Typisch Wendler! Eigentlich war der Schlagerstar (47) ja sogar zu pleite, um seiner Liebsten einen schicken Verlobungsring zu kaufen. „Ich lebe nur noch von der Kohle von Laura“, gab er unlängst zu. Doch egaaal! Das hält natürlich in keinster Weise davon ab, in schöner Regelmäßigkeit von einer Hochzeit mit der 19-Jährigen zu schwärmen. Die werde allerdings nicht allzu groß, verriet Michael Wendler in der Sendung "Ostern mit Dir – Wir bleiben zusammen!" „Was bringt mir eine Turnhalle an Menschen, die mich sowieso nicht mögen. Dann lieber mit den Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind.“ Im kleinen Kreis also? Pustekuchen! Denn Millionen Menschen werden ebenfalls dabei sein – vor dem Fernseher! Das Paar plant eine glamouröse Hochzeit vor laufender Kamera. Doch ist das wirklich eine gute Idee? Denn auf so manch ein -Jawort folgte auch eine bittere Scheidung…

Kann die Ehe von Laura Müller und dem Wendler gutgehen?

„Die ersten kleinen Planungen laufen schon“, verriet der Wendler. Zwar wird die Braut in spe erst im kommenden Jahr 21 und könnte deswegen an ihrem Wunsch-Hochzeitsort Las Vegas noch nicht einmal mit Schampus auf ihr neues Glück anstoßen. Doch das ist dem Wendler – mal wieder – egal. Auf jeden Fall ist die Hochzeit noch 2020, für Anfang August, geplant. Und soll von der Sendergruppe die ganze Zeit begleitet werden.

Laura Müller: Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht!

Klar, so wird dem Event maximale Aufmerksamkeit garantiert, und die klamme Kasse klingelt. Ein Plan, den schon so manch anderes Promi-Paar geschmiedet hat. Doch leider ist der eher ein Garant für die Scheidung als für ewiges Glück! und seine Sarah, und ihr Marc,… die Halbwertszeit der im TV geschlossenen Ehen ist geradezu legendär. Da meistens nicht nur die Trauung an sich, sondern auch die Vorbereitungen gefilmt werden, ist der Druck natürlich besonders groß. Eine Hochzeit zu planen ist Stress! Wenn dann noch jede Meinungsverschiedenheit von einem Millionenpublikum kommentiert wird, kann das auf Dauer jede Romantik killen. Und dann könnte man natürlich auch annehmen, dass den bei einer Trauung vor laufender Kamera Kohle und Ruhm wichtiger sein könnten. Doch solch ein böser Verdacht ist dem Wendler wahrscheinlich – genau – egaaal…

Im Video seht ihr, wie es zwischen den beiden bereits jetzt kriselt: